Top.Mail.Ru
Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217990
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х8
Вес, г.
583

Описание товара Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01

Bosch GLL 2 - надежный нивелир для построения двух перекрестных лазерных линий. Угол самовыравнивания данной модели составляет 4 градуса. Модель отличается компактностью, легкостью и простотой использования. Питается от двух батарей типа АА, которые обеспечивают до 15 часов автономной работы в зависимости от режима. Корпус устройства выполнен из качественных материалов. Универсальный держатель обеспечивает множество вариантов крепления.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Описание
Bosch GLL 2 - надежный нивелир для построения двух перекрестных лазерных линий. Угол самовыравнивания данной модели составляет 4 градуса. Модель отличается компактностью, легкостью и простотой использования. Питается от двух батарей типа АА, которые обеспечивают до 15 часов автономной работы в зависимости от режима. Корпус устройства выполнен из качественных материалов. Универсальный держатель обеспечивает множество вариантов крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...