Медленноварка Kitfort КТ-206
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медленноварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217103
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х27х21
Вес, кг.
3.48
Описание товара Медленноварка Kitfort КТ-206
Медленноварка Kitfort KT-206 — это простой в пользовании кухонный прибор с большим диапазоном применения. Она состоит из двойного корпуса, внутри которого по периметру расположены нагреватели, и керамической кастрюли с крышкой.Температура приготовления лежит в диапазоне 60–120 °С в зависимости от режима и особенностей готовящегося блюда. Благодаря такому температурному диапазону вода почти не испаряется, а продукты медленно тушатся в собственном соку, сохраняя практически все витамины и полезные микроэлементы.
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Медленноварка Kitfort KT-206 — это простой в пользовании кухонный прибор с большим диапазоном применения. Она состоит из двойного корпуса, внутри которого по периметру расположены нагреватели, и керамической кастрюли с крышкой.Температура приготовления лежит в диапазоне 60–120 °С в зависимости от режима и особенностей готовящегося блюда. Благодаря такому температурному диапазону вода почти не испаряется, а продукты медленно тушатся в собственном соку, сохраняя практически все витамины и полезные микроэлементы.
Достоинства:
Отличный дизайн, компактная, легко моется.
Недостатки:
Недостатков не увидела.
Комментарий:
Приобрела медленоварку Kitfort KT-206 неделю назад и уже оценила ее преимущества. Готовила овсяную кашу на молоке (получилась очень вкусная), готовила курицу с картофелем (вкуснее курицы я еще не ела, хотя готовлю ее разными способами, тушила яблоки, варила гороховый суп. Рецепты есть в инструкции, а так же много рецептов можно найти в интернете. Немного не привычно в том, чтобы угадать с количеством воды. Но самое важное, ни какой возни, все просто: заложила все ингредиенты и забыла на 3-4 часа. Главное настроиться, что это не быстро и заранее спланировать прием пищи. Всем рекомендую.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медленноварка Kitfort КТ-206
Достоинства:
Отличный дизайн, компактная, легко моется.
Недостатки:
Недостатков не увидела.
Комментарий:
Приобрела медленоварку Kitfort KT-206 неделю назад и уже оценила ее преимущества. Готовила овсяную кашу на молоке (получилась очень вкусная), готовила курицу с картофелем (вкуснее курицы я еще не ела, хотя готовлю ее разными способами, тушила яблоки, варила гороховый суп. Рецепты есть в инструкции, а так же много рецептов можно найти в интернете. Немного не привычно в том, чтобы угадать с количеством воды. Но самое важное, ни какой возни, все просто: заложила все ингредиенты и забыла на 3-4 часа. Главное настроиться, что это не быстро и заранее спланировать прием пищи. Всем рекомендую.