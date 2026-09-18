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Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный купить с доставкой в Москве
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Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный

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Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 1
Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 2
Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 3
Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 1
  • Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 2
  • Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 3
  • Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 215609
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Размеры в упаковке, см
25х25х5
Вес, г.
725

Описание товара Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный

Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный

Отзывы о товаре Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный




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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Описание
Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Парктроник Sho-Me Y-2622 4 датчика 22мм черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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