Top.Mail.Ru
Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для ноутбука Continent 15.6&quot; CC-205 GB Серая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
1 700 руб.  1 980 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая
1 700 руб. -14%
1 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х5
Вес, г.
610

Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая

Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...