Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%1 700 руб. 1 980 руб.
В наличии
Код товара: 214940
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 700 руб. -14%
1 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х5
Вес, г.
610
Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая
Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.
Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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