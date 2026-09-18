Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бирюзовый, серый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208171
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бирюзовый, серый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
3.13
Описание товара Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый
Мясорубка Starwind SMG4480 имеет довольно мощный мотор, который позволит вам в считанные минуты получить свежий фарш для приготовления различных блюд. С данной моделью у вас появится возможность баловать домочадцев и гостей всевозможными мясными блюдами, поскольку она комплектуется несколькими насадками. Корпус мясорубки произведен из прочного пластика, который весьма неприхотлив в последующем уходе. Благодаря функции реверса вы сможете в считанные минуты достать из устройства необработанные кусочки мяса.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бирюзовый, серый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мясорубка Starwind SMG4480 имеет довольно мощный мотор, который позволит вам в считанные минуты получить свежий фарш для приготовления различных блюд. С данной моделью у вас появится возможность баловать домочадцев и гостей всевозможными мясными блюдами, поскольку она комплектуется несколькими насадками. Корпус мясорубки произведен из прочного пластика, который весьма неприхотлив в последующем уходе. Благодаря функции реверса вы сможете в считанные минуты достать из устройства необработанные кусочки мяса.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый