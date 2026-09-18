Top.Mail.Ru
Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
21 028 руб.  23 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205420
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Размеры в упаковке, см
70х41х25
Вес, кг.
8.22

Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0

Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.

Отзывы о товаре Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Описание
Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...