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Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG

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Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Высота излива
106
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
21 818 руб.  25 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204405
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
5.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
золотой
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х8
Вес, кг.
2.77

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG

Монолитный смеситель для раковины изготовлен из латуни в оригинальном дизайном с контрастными деталями в белом и золотом цветах. Смеситель имеет прямоугольную форму, рукоятка изготовлена из металла.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Mista LM6406WG




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
5.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
золотой
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Развернуть
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Монолитный смеситель для раковины изготовлен из латуни в оригинальном дизайном с контрастными деталями в белом и золотом цветах. Смеситель имеет прямоугольную форму, рукоятка изготовлена из металла.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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