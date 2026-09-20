Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
251
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681715
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
251
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
2.13
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром
Tovel кухонный однорычажный смеситель с возможностью подключения фильтра питьевой воды. Эргономичные системы управления, подключение фильтра. Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды. Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением рассекателя
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 290 руб.5823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды...
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy TouchReel F85A10500 хром
-
В наличииЦена 23 490 руб.5873 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, ч...
-
В наличииЦена 23 690 руб.5923 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный
-
В наличииЦена 23 690 руб. 25 560 руб.5923 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
-
В наличииЦена 24 390 руб.6098 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды...
-
В наличииЦена 24 390 руб.6098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10...
-
В наличииЦена 24 490 руб. 26 370 руб.6123 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром
-
В наличииЦена 24 790 руб.6198 руб. в СплитСмеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000...
-
В наличииЦена 24 890 руб.6223 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром
-
В наличииЦена 24 890 руб.6223 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром
-
В наличииЦена 25 190 руб.6298 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000...
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
251
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Tovel кухонный однорычажный смеситель с возможностью подключения фильтра питьевой воды. Эргономичные системы управления, подключение фильтра. Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды. Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением рассекателя
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром