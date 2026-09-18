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Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW

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Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW - фото 1
Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
112.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
10 290 руб.  16 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204392
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13.9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
112.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/4 дюйма
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
37х23х8
Вес, кг.
1.85

Описание товара Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW

Спроектирован для оснащения биде. Латунное изделие округлой формы выполнено в бело-серебристых тонах. Оно отлично впишется в интерьер современной ванной комнаты. Модель рассчитана на длительную эксплуатацию. Благодаря износостойкому хромовому покрытию сохранит свой первозданный вид в течение всего срока службы.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Allegro LM5908CW




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13.9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
112.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/4 дюйма
Страна производитель
Чехия
Описание
Спроектирован для оснащения биде. Латунное изделие округлой формы выполнено в бело-серебристых тонах. Оно отлично впишется в интерьер современной ванной комнаты. Модель рассчитана на длительную эксплуатацию. Благодаря износостойкому хромовому покрытию сохранит свой первозданный вид в течение всего срока службы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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