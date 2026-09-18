Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 088 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204336
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель, смеситель (латунь), душевой шланг, керамический картридж (25 мм), рукоятка (металл), декоративная тарелка , гигиеническая лейка, заглушка (пластик), ключ, винт (2 шт)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 150 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
2.13
Описание товара Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C
Произведен из латуни с износостойким покрытием, защищающим изделие от повреждений и гарантирующим долгий срок эксплуатации. Комплектуется экокартриджем, который экономно расходует воду. Лейка для биде снабжена удобным нажимным механизмом и функцией защиты от известковых отложений. Смеситель снабжен удобным рычагом, позволяющим плавно регулировать поток и температуру воды.
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель, смеситель (латунь), душевой шланг, керамический картридж (25 мм), рукоятка (металл), декоративная тарелка , гигиеническая лейка, заглушка (пластик), ключ, винт (2 шт)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 150 см
Страна производитель
Чехия
Произведен из латуни с износостойким покрытием, защищающим изделие от повреждений и гарантирующим долгий срок эксплуатации. Комплектуется экокартриджем, который экономно расходует воду. Лейка для биде снабжена удобным нажимным механизмом и функцией защиты от известковых отложений. Смеситель снабжен удобным рычагом, позволяющим плавно регулировать поток и температуру воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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