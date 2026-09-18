Пылесос BBK BV1502 черный/темная вишня
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки, документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
85
Мощность всасывания, Вт
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203310
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бордовый
Прочее
2 в 1 щелевая и мебельная насадка, универсальная щетка «ковер-пол», маленькая насадка
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки, документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
авто сматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
300
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х32
Вес, кг.
6.1
Описание товара Пылесос BBK BV1502 черный/темная вишня
Высокая мощность всасывания, многоступенчатая система фильтрации, включающая HEPA-фильтр и систему Multi Cyclon, отсутствие мешка для сбора пыли сочетаются в модели BBK BV1502 с классическим дизайном, отсутствием сложных органов управления и компактностью. Наличие в комплекте стальной телескопической трубки, универсальной щетки ковер/пол, щелевой насадки и маленькой щетки для уборки в труднодоступных местах позволяет поддерживать чистоту легко и непринужденно.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, без мешка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бордовый
Прочее
2 в 1 щелевая и мебельная насадка, универсальная щетка «ковер-пол», маленькая насадка
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки, документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
авто сматывание сетевого шнура
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
300
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Высокая мощность всасывания, многоступенчатая система фильтрации, включающая HEPA-фильтр и систему Multi Cyclon, отсутствие мешка для сбора пыли сочетаются в модели BBK BV1502 с классическим дизайном, отсутствием сложных органов управления и компактностью. Наличие в комплекте стальной телескопической трубки, универсальной щетки ковер/пол, щелевой насадки и маленькой щетки для уборки в труднодоступных местах позволяет поддерживать чистоту легко и непринужденно.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, без мешка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, без мешка
Пылесос BBK BV1502 черный/темная вишня - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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