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Набор инструментов Stels 14104 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Stels 14104

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Набор инструментов Stels 14104
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202410
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор инструментов Stels 14104

Ключ трещоточный 1/2. Ключ трещоточный 1/4. Головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32. Головки торцевые 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Головки торцевые 1/4, удлиненные: 5, 6, 7, 8, 9. Ключи комбинированные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Кардан 1/2. Кардан 1/4. Удлинитель 1/2. Удлинитель 1/4. Отвертка-держатель 1/4. Переходник для бит 1/4. Набор шестигранных ключей: 1.5 мм, 2.0 мм, 3 мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм. Головки свечные 16 мм и 21 мм. Вороток Т-образный 1/2. Биты: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3. Пассатижи. Клещи переставные. Молоток, масса головки 0,3 кг. Отвертки: SL6 x 100, SL6,5 x 38, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 200.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Stels 14104




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Ключ трещоточный 1/2. Ключ трещоточный 1/4. Головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32. Головки торцевые 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Головки торцевые 1/4, удлиненные: 5, 6, 7, 8, 9. Ключи комбинированные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Кардан 1/2. Кардан 1/4. Удлинитель 1/2. Удлинитель 1/4. Отвертка-держатель 1/4. Переходник для бит 1/4. Набор шестигранных ключей: 1.5 мм, 2.0 мм, 3 мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм. Головки свечные 16 мм и 21 мм. Вороток Т-образный 1/2. Биты: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3. Пассатижи. Клещи переставные. Молоток, масса головки 0,3 кг. Отвертки: SL6 x 100, SL6,5 x 38, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 200.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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