Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76)
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Характеристики
Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76)
Набор инструментов ЗУБР — это надежный и удобный помощник для выполнения различных работ в быту и профессиональной деятельности. Состоящий из 76 предметов, этот универсальный комплект обеспечивает широкие возможности для решения разнообразных задач. Набор включает в себя биты, отвертку, гаечный ключ и торцевые головки. Все инструменты выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и надежность. Минимальный размер ключей составляет 1,5 мм, что позволяет выполнять более тонкие и деликатные работы, в то время как максимальный размер в 19 мм пригодится для более крупных крепежных элементов. Набор также включает 6 имбусовых ключей и 15 бит, что делает его еще более универсальным. Торцевые головки представлены в размерах от 5 мм и подходят для работы с различными крепежными элементами благодаря шестигранным наконечникам. Посадка головок производится на 1/2 и 1/4 дюйма, обеспечивая совместимость с широким спектром крепежных инструментов. Вес набора составляет всего 2,3 кг, что делает его компактным и удобным для транспортировки. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и надежность в одном инструментальном комплекте.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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