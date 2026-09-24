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Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150)

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Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 1
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 2
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 3
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 4
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 5
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 6
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 7
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 8
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 9
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
применяется для слесарных и столярных работ.
Количество предметов, шт
154
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, клещи, плоскогубцы, молоток,отвертки, ключи, кусачки, зажим, трещетка, рулетка
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 6
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 7
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 8
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 9
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150)
10 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки,свечные
Область применения
применяется для слесарных и столярных работ.
Количество предметов, шт
154
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, клещи, плоскогубцы, молоток,отвертки, ключи, кусачки, зажим, трещетка, рулетка
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
18
Наконечник имбусового ключа
шестигранный
Количество имбусового ключа
18
Количество отверток, шт
6
Количество бит, шт
154
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
27
Торцовые головки
4 мм
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х39х12
Вес, кг.
9.7

Описание товара Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150)

Универсальный набор инструментов 154 предмета STAYER 27710-H150, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется для слесарных и столярных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки,свечные
Область применения
применяется для слесарных и столярных работ.
Количество предметов, шт
154
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, клещи, плоскогубцы, молоток,отвертки, ключи, кусачки, зажим, трещетка, рулетка
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
18
Наконечник имбусового ключа
шестигранный
Количество имбусового ключа
18
Количество отверток, шт
6
Количество бит, шт
154
Развернуть
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
27
Торцовые головки
4 мм
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструментов 154 предмета STAYER 27710-H150, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется для слесарных и столярных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) – стоимость товара 10490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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