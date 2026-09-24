Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
применяется для слесарных и столярных работ.
Количество предметов, шт
154
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, клещи, плоскогубцы, молоток,отвертки, ключи, кусачки, зажим, трещетка, рулетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
В наличии
Код товара: 695510
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки,свечные
Область применения
применяется для слесарных и столярных работ.
Количество предметов, шт
154
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, клещи, плоскогубцы, молоток,отвертки, ключи, кусачки, зажим, трещетка, рулетка
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
18
Наконечник имбусового ключа
шестигранный
Количество имбусового ключа
18
Количество отверток, шт
6
Количество бит, шт
154
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
27
Торцовые головки
4 мм
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х39х12
Вес, кг.
9.7
Описание товара Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150)
Универсальный набор инструментов 154 предмета STAYER 27710-H150, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется для слесарных и столярных работ.
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Теги товара: с отвертками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки,свечные
Область применения
применяется для слесарных и столярных работ.
Количество предметов, шт
154
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, клещи, плоскогубцы, молоток,отвертки, ключи, кусачки, зажим, трещетка, рулетка
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
18
Наконечник имбусового ключа
шестигранный
Количество имбусового ключа
18
Количество отверток, шт
6
Количество бит, шт
154
Развернуть
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
27
Торцовые головки
4 мм
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Универсальный набор инструментов 154 предмета STAYER 27710-H150, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется для слесарных и столярных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предметов Professional (27710-H150) – стоимость товара 10490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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