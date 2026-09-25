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Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета

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Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 1
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 2
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 3
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 4
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 5
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 6
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 7
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 8
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 9
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 10
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 11
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 12
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 13
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 14
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 15
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 16
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 17
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 18
Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
84
Комплектация
Ключ-трещотка 1/2", 1/4" - 2 шт, 3-сторонний адаптер 3/8"-1/2" - 1 штУдлинители 1/2" - 2 шт, удлинитель 1/4" - 1 шт, кардан - 2 штПлоскогубцы: 175 мм - 1 шт, клещи переставные: 250 мм - 1 штМолоток 300 г - 1 шт, крейцмейсель: 130 мм - 1 штКернер: 120 мм - 1 шт, бородок: 120 мм - 1 штЗубило: 130 мм - 1 шт, выколотка: 150 мм - 1 штОтвертка-держатель 1/4": 150 мм - 1 штОтвертки с шестигранным сечением и выступом под ключ - 5 штКлючи имбусовые - 6 шт, ключи комбинированные - 8 штГоловки торцевые 1/2
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 1
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 2
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 3
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 4
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 5
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 6
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 7
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 8
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 9
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 10
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 11
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 12
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 13
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 14
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 15
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 16
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 17
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 18
  • Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744084
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Загружаем...
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Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета
10 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
84
Комплектация
Ключ-трещотка 1/2", 1/4" - 2 шт, 3-сторонний адаптер 3/8"-1/2" - 1 штУдлинители 1/2" - 2 шт, удлинитель 1/4" - 1 шт, кардан - 2 штПлоскогубцы: 175 мм - 1 шт, клещи переставные: 250 мм - 1 штМолоток 300 г - 1 шт, крейцмейсель: 130 мм - 1 штКернер: 120 мм - 1 шт, бородок: 120 мм - 1 штЗубило: 130 мм - 1 шт, выколотка: 150 мм - 1 штОтвертка-держатель 1/4": 150 мм - 1 штОтвертки с шестигранным сечением и выступом под ключ - 5 штКлючи имбусовые - 6 шт, ключи комбинированные - 8 штГоловки торцевые 1/2
Количество гаечных ключей, шт
84
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
49х31х10
Вес, кг.
8.22

Описание товара Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета

Набор инструментов Denzel 15802 состоит из 84 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, плоскогубцы, переставные клещи, кернер, бородок, зубило, крейцмейсель и выколотка для выполнения слесарных и сантехнических работ. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Отзывы о товаре Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
84
Комплектация
Ключ-трещотка 1/2", 1/4" - 2 шт, 3-сторонний адаптер 3/8"-1/2" - 1 штУдлинители 1/2" - 2 шт, удлинитель 1/4" - 1 шт, кардан - 2 штПлоскогубцы: 175 мм - 1 шт, клещи переставные: 250 мм - 1 штМолоток 300 г - 1 шт, крейцмейсель: 130 мм - 1 штКернер: 120 мм - 1 шт, бородок: 120 мм - 1 штЗубило: 130 мм - 1 шт, выколотка: 150 мм - 1 штОтвертка-держатель 1/4": 150 мм - 1 штОтвертки с шестигранным сечением и выступом под ключ - 5 штКлючи имбусовые - 6 шт, ключи комбинированные - 8 штГоловки торцевые 1/2
Количество гаечных ключей, шт
84
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор инструментов Denzel 15802 состоит из 84 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, плоскогубцы, переставные клещи, кернер, бородок, зубило, крейцмейсель и выколотка для выполнения слесарных и сантехнических работ. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 84 предмета - стоимость товара 10240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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