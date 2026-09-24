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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
76
Комплектация
головка-держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 
Начислим 165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649071
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116)
10 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
76
Комплектация
головка-держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
1
Наконечники головок
12-гранная звездочка (M/SP)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х10
Вес, кг.
1

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116)

Набор инструментов Stels 14116 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 76 предметов с присоединительными квадратами 1/2? и 1/4?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, в том числе 12-гранные торцевые головки и удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы и переставные клещи расширяют возможности применения набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
  • Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
  • Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
  • Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
  • Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
76
Комплектация
головка-держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
1
Наконечники головок
12-гранная звездочка (M/SP)
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Stels 14116 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 76 предметов с присоединительными квадратами 1/2? и 1/4?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, в том числе 12-гранные торцевые головки и удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы и переставные клещи расширяют возможности применения набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
  • Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
  • Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
  • Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
  • Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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