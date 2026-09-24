Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 76 предметов Stels (14116)
Набор инструментов Stels 14116 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 76 предметов с присоединительными квадратами 1/2? и 1/4?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, в том числе 12-гранные торцевые головки и удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы и переставные клещи расширяют возможности применения набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
- Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
- Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
- Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
- Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
- Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
- Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Stels 14116 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 76 предметов с присоединительными квадратами 1/2? и 1/4?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, в том числе 12-гранные торцевые головки и удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы и переставные клещи расширяют возможности применения набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
- Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
- Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
- Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
- Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
- Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
- Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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