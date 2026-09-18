Блендер Vitek VT-3413
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.41
Описание товара Блендер Vitek VT-3413
Блендер Vitek VT-3410 сочетает в себе компактные размеры и простоту управления. Погружная часть, выполненная из металла, позволяет работать с продуктами высокой температуры. Турборежим дает возможность быстро измельчать и перемешивать ингредиенты.
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Теги товара: для молочных коктейлей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.6
Страна производитель
Китай
Блендер Vitek VT-3410 сочетает в себе компактные размеры и простоту управления. Погружная часть, выполненная из металла, позволяет работать с продуктами высокой температуры. Турборежим дает возможность быстро измельчать и перемешивать ингредиенты.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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