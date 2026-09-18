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Блендер Vitek VT-3413 купить с доставкой в Москве
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Блендер Vitek VT-3413

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Блендер Vitek VT-3413 - фото 1
Блендер Vitek VT-3413 - фото 2
Блендер Vitek VT-3413 - фото 3
Блендер Vitek VT-3413 - фото 4
Блендер Vitek VT-3413 - фото 5
Блендер Vitek VT-3413 - фото 6
Блендер Vitek VT-3413 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.6
  • Блендер Vitek VT-3413 - фото 1
  • Блендер Vitek VT-3413 - фото 2
  • Блендер Vitek VT-3413 - фото 3
  • Блендер Vitek VT-3413 - фото 4
  • Блендер Vitek VT-3413 - фото 5
  • Блендер Vitek VT-3413 - фото 6
  • Блендер Vitek VT-3413 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199044
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.41

Описание товара Блендер Vitek VT-3413

Блендер Vitek VT-3410 сочетает в себе компактные размеры и простоту управления. Погружная часть, выполненная из металла, позволяет работать с продуктами высокой температуры. Турборежим дает возможность быстро измельчать и перемешивать ингредиенты.

Отзывы о товаре Блендер Vitek VT-3413




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Vitek VT-3410 сочетает в себе компактные размеры и простоту управления. Погружная часть, выполненная из металла, позволяет работать с продуктами высокой температуры. Турборежим дает возможность быстро измельчать и перемешивать ингредиенты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Vitek VT-3413 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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