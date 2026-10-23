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Wi-Fi роутер Netis WF2780 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netis WF2780

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Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 1
Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 2
Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 3
Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 1
  • Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 2
  • Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 3
  • Wi-Fi роутер netis WF2780 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196747
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
880

Описание товара Wi-Fi роутер Netis WF2780

Wi-Fi роутер Netis WF2780

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis WF2780




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Wi-Fi роутер Netis WF2780
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netis WF2780 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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