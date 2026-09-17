Жесткий диск Toshiba L200 Slim 1Tb (HDWL110UZSVA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba L200 Slim 1Tb (HDWL110UZSVA)
Описание товара Жесткий диск Toshiba L200 Slim 1Tb (HDWL110UZSVA) Жесткий диск Toshiba HDWL110UZSVA емкостью 1 ТB предназначен для массового применения. Диск выполнен в формате 2.5 с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 5400rpm. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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