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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193850
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
750

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый

Уличная антивандальная купольная, сетевая видеокамера построена на матрице CMOS.?Эту видеокамеру можно установить как на улице, так и в помещении. Благодаря этому корпусу модель идет под степенью защиты IP67. Видеокамера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последуюшей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
Уличная антивандальная купольная, сетевая видеокамера построена на матрице CMOS.?Эту видеокамеру можно установить как на улице, так и в помещении. Благодаря этому корпусу модель идет под степенью защиты IP67. Видеокамера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последуюшей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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