Видеорегистратор HiWatch DS-N304P(D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%7 960 руб. 15 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616820
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
видеорегистратор, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, мышь
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
315x45x230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х10
Вес, кг.
1.18
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-N304P(D)
Регистратор для видеонаблюдения HiWatch DS-N304P(D) поддерживает 4 камеры с разрешением до 3840x2160 пикселей. Подключение выполняется при помощи 4 разъемов RJ45 со стандартом питания PoE. Вывод изображения на монитор возможен посредством разъемов HDMI и VGA. Регистратор HiWatch DS-N304P(D) оснащен отсеком для установки жесткого диска объемом до 8 ТБ. Детектор движения активирует съемку при обнаружении динамичного объекта в кадре. Двухсторонняя аудиосвязь обеспечивает общение с посетителями в зоне видеонаблюдения. В наборе есть мышь для управления.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
видеорегистратор, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, мышь
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
315x45x230 мм
Страна производитель
Китай
Регистратор для видеонаблюдения HiWatch DS-N304P(D) поддерживает 4 камеры с разрешением до 3840x2160 пикселей. Подключение выполняется при помощи 4 разъемов RJ45 со стандартом питания PoE. Вывод изображения на монитор возможен посредством разъемов HDMI и VGA. Регистратор HiWatch DS-N304P(D) оснащен отсеком для установки жесткого диска объемом до 8 ТБ. Детектор движения активирует съемку при обнаружении динамичного объекта в кадре. Двухсторонняя аудиосвязь обеспечивает общение с посетителями в зоне видеонаблюдения. В наборе есть мышь для управления.
Видеорегистратор HiWatch DS-N304P(D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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