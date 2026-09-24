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Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1)

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Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 1
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 2
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 3
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 1
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 2
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 3
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 
Начислим 887 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675034
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1)
8 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
32х23х7
Вес, кг.
1.21

Описание товара Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1)

5-канальный IP видеорегистратор 50Mbps/40Mbps, записывающее разрешение до 6Мп, декодирование 1*6Мп, 3*1080p, 4*720p, видеовыход:1 HDMI & 1VGA одновременно, USB интерфейс: 2xUSB 2.0

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1)




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
5-канальный IP видеорегистратор 50Mbps/40Mbps, записывающее разрешение до 6Мп, декодирование 1*6Мп, 3*1080p, 4*720p, видеовыход:1 HDMI & 1VGA одновременно, USB интерфейс: 2xUSB 2.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Spec:I/B/L/EU/V1.1) - стоимость товара 8870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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