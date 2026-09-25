Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D)
Видеорегистраторы HIKVISION представляют собой надежное и высококачественное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и на предприятиях. Эта модель оснащена всем необходимым для обеспечения безопасности и контроля, предлагая отличные технические характеристики. Главной особенностью видеорегистратора является поддержка разрешения видеозаписи до 3840x2160 пикселей, что позволяет получать детализированное изображение с максимальным числом кадров 30 в секунду. Устройство поддерживает до 4 IP-каналов и обеспечивает возможность подключения до 4 камер, что делает его отличным выбором для небольших объектов. Видеорегистратор оборудован 4 PoE портами, позволяющими упростить процесс подключения и питания камер через один кабель. Для передачи данных используется Ethernet-интерфейс со скоростью до 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы. Устройство поддерживает установку одного накопителя объемом до 6 ТБ через интерфейс SATA, обеспечивая достаточно места для хранения большого количества видеоматериала. Отсеки для HDD/SSD в комплект не входят, позволяя выбрать и установить накопитель самостоятельно, в соответствии с вашими нуждами. Два USB-разъема позволяют подключать внешние устройства для расширения функциональности. Компактный размер и вес всего в 1 кг делают данный видеорегистратор удобным для размещения в любом интерьере. Однако стоит отметить, что устройство не поддерживает мобильные платформы, что может быть важно при выборе системы для удаленного мониторинга. Бренд HikVision славится своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор не исключение, предлагая все необходимые функции для эффективного и безопасного видеонаблюдения.
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