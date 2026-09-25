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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D)

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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 1
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 2
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 3
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728617
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
видеорегистратор, блок питания, руководство пользователя, комплект крепежа
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D)

Видеорегистраторы HIKVISION представляют собой надежное и высококачественное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и на предприятиях. Эта модель оснащена всем необходимым для обеспечения безопасности и контроля, предлагая отличные технические характеристики. Главной особенностью видеорегистратора является поддержка разрешения видеозаписи до 3840x2160 пикселей, что позволяет получать детализированное изображение с максимальным числом кадров 30 в секунду. Устройство поддерживает до 4 IP-каналов и обеспечивает возможность подключения до 4 камер, что делает его отличным выбором для небольших объектов. Видеорегистратор оборудован 4 PoE портами, позволяющими упростить процесс подключения и питания камер через один кабель. Для передачи данных используется Ethernet-интерфейс со скоростью до 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы. Устройство поддерживает установку одного накопителя объемом до 6 ТБ через интерфейс SATA, обеспечивая достаточно места для хранения большого количества видеоматериала. Отсеки для HDD/SSD в комплект не входят, позволяя выбрать и установить накопитель самостоятельно, в соответствии с вашими нуждами. Два USB-разъема позволяют подключать внешние устройства для расширения функциональности. Компактный размер и вес всего в 1 кг делают данный видеорегистратор удобным для размещения в любом интерьере. Однако стоит отметить, что устройство не поддерживает мобильные платформы, что может быть важно при выборе системы для удаленного мониторинга. Бренд HikVision славится своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор не исключение, предлагая все необходимые функции для эффективного и безопасного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
видеорегистратор, блок питания, руководство пользователя, комплект крепежа
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HIKVISION представляют собой надежное и высококачественное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и на предприятиях. Эта модель оснащена всем необходимым для обеспечения безопасности и контроля, предлагая отличные технические характеристики. Главной особенностью видеорегистратора является поддержка разрешения видеозаписи до 3840x2160 пикселей, что позволяет получать детализированное изображение с максимальным числом кадров 30 в секунду. Устройство поддерживает до 4 IP-каналов и обеспечивает возможность подключения до 4 камер, что делает его отличным выбором для небольших объектов. Видеорегистратор оборудован 4 PoE портами, позволяющими упростить процесс подключения и питания камер через один кабель. Для передачи данных используется Ethernet-интерфейс со скоростью до 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы. Устройство поддерживает установку одного накопителя объемом до 6 ТБ через интерфейс SATA, обеспечивая достаточно места для хранения большого количества видеоматериала. Отсеки для HDD/SSD в комплект не входят, позволяя выбрать и установить накопитель самостоятельно, в соответствии с вашими нуждами. Два USB-разъема позволяют подключать внешние устройства для расширения функциональности. Компактный размер и вес всего в 1 кг делают данный видеорегистратор удобным для размещения в любом интерьере. Однако стоит отметить, что устройство не поддерживает мобильные платформы, что может быть важно при выборе системы для удаленного мониторинга. Бренд HikVision славится своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор не исключение, предлагая все необходимые функции для эффективного и безопасного видеонаблюдения.
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Отзывы


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