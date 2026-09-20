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Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H

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Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 1
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 2
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 3
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 4
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 5
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 6
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 7
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 8
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 9
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 1
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 2
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 3
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 4
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 5
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 6
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 7
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 8
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 9
  • Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H
8 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
30х28х7
Вес, г.
950

Описание товара Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H

IP-видеорегистратор TP-link VIGI NVR1008H позволяет подключить к одной системе до восьми камер и HDD-диск объемом 1-10 ТБ. Вы можете настроить постоянную или ручную, запись по расписанию или событию. Имеется возможность управления мышкой или со смартфона. Прибор TP-link VIGI NVR1008H оснащен входом/выходом RCA и двумя видеоразъемами, двумя USB-портами и сетевым интерфейсом RJ45. Оборудование поставляется вместе с адаптером питания, мышкой и винтами для фиксации HDD. Имеется поддержка приложения VIGI.

Отзывы о товаре Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
IP-видеорегистратор TP-link VIGI NVR1008H позволяет подключить к одной системе до восьми камер и HDD-диск объемом 1-10 ТБ. Вы можете настроить постоянную или ручную, запись по расписанию или событию. Имеется возможность управления мышкой или со смартфона. Прибор TP-link VIGI NVR1008H оснащен входом/выходом RCA и двумя видеоразъемами, двумя USB-портами и сетевым интерфейсом RJ45. Оборудование поставляется вместе с адаптером питания, мышкой и винтами для фиксации HDD. Имеется поддержка приложения VIGI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - этот товар вы можете купить по цене 8100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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