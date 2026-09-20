Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб.
В наличии
Код товара: 512364
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
30х28х7
Вес, г.
950
Описание товара Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H
IP-видеорегистратор TP-link VIGI NVR1008H позволяет подключить к одной системе до восьми камер и HDD-диск объемом 1-10 ТБ. Вы можете настроить постоянную или ручную, запись по расписанию или событию. Имеется возможность управления мышкой или со смартфона. Прибор TP-link VIGI NVR1008H оснащен входом/выходом RCA и двумя видеоразъемами, двумя USB-портами и сетевым интерфейсом RJ45. Оборудование поставляется вместе с адаптером питания, мышкой и винтами для фиксации HDD. Имеется поддержка приложения VIGI.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
IP-видеорегистратор TP-link VIGI NVR1008H позволяет подключить к одной системе до восьми камер и HDD-диск объемом 1-10 ТБ. Вы можете настроить постоянную или ручную, запись по расписанию или событию. Имеется возможность управления мышкой или со смартфона. Прибор TP-link VIGI NVR1008H оснащен входом/выходом RCA и двумя видеоразъемами, двумя USB-портами и сетевым интерфейсом RJ45. Оборудование поставляется вместе с адаптером питания, мышкой и винтами для фиксации HDD. Имеется поддержка приложения VIGI.
Видеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H - этот товар вы можете купить по цене 8100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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