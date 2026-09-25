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Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D)

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Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 1
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 2
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 3
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 4
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 5
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 6
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 7
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 8
Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 1
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 2
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 3
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 4
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 5
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 6
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 7
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 8
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D)
6 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
200x45x200 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D)

Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и эффективное решение для видеонаблюдения. Конкретная модель обеспечивает запись с 4 каналов, что идеально подходит для небольших объектов или домашних установок. Она оборудована одним отсеком для жестких или твердотельных накопителей, поддерживающим максимальный объем до 6 ТБ, что позволяет хранить значительный объем данных. Для подключения к мониторам у устройства имеются разъемы HDMI и VGA, что обеспечивает гибкость в выборе оборудования для просмотра видеоматериалов. Интерфейсы USB (2 порта) предлагают дополнительные возможности, такие как подключение внешних накопителей или других устройств. Подключение к сети осуществляется через Ethernet с максимальной скоростью 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную передачу данных и удаленный доступ к видеорегистратору. Модель поддерживает до 4 IP-каналов, а видеозапись может быть произведена в разрешении до 3840x2160, что обеспечивает высококачественное изображение. Запись производится с частотой до 30 кадров в секунду, предлагая плавную картинку без рывков. Бренд HiWatch известен своей надежностью и качеством, и эта модель не стала исключением. Она отличается компактным размером и массой всего 1,16 кг, что упрощает монтаж и интеграцию в системы видеонаблюдения. С интерфейсом подключения SATA установка хранения данных происходит легко и быстро. В комплект не входят накопители, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать оптимальные устройства для конкретных нужд.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
200x45x200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и эффективное решение для видеонаблюдения. Конкретная модель обеспечивает запись с 4 каналов, что идеально подходит для небольших объектов или домашних установок. Она оборудована одним отсеком для жестких или твердотельных накопителей, поддерживающим максимальный объем до 6 ТБ, что позволяет хранить значительный объем данных. Для подключения к мониторам у устройства имеются разъемы HDMI и VGA, что обеспечивает гибкость в выборе оборудования для просмотра видеоматериалов. Интерфейсы USB (2 порта) предлагают дополнительные возможности, такие как подключение внешних накопителей или других устройств. Подключение к сети осуществляется через Ethernet с максимальной скоростью 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную передачу данных и удаленный доступ к видеорегистратору. Модель поддерживает до 4 IP-каналов, а видеозапись может быть произведена в разрешении до 3840x2160, что обеспечивает высококачественное изображение. Запись производится с частотой до 30 кадров в секунду, предлагая плавную картинку без рывков. Бренд HiWatch известен своей надежностью и качеством, и эта модель не стала исключением. Она отличается компактным размером и массой всего 1,16 кг, что упрощает монтаж и интеграцию в системы видеонаблюдения. С интерфейсом подключения SATA установка хранения данных происходит легко и быстро. В комплект не входят накопители, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать оптимальные устройства для конкретных нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D) - по цене 6020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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