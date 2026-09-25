Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D)
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и эффективное решение для видеонаблюдения. Конкретная модель обеспечивает запись с 4 каналов, что идеально подходит для небольших объектов или домашних установок. Она оборудована одним отсеком для жестких или твердотельных накопителей, поддерживающим максимальный объем до 6 ТБ, что позволяет хранить значительный объем данных. Для подключения к мониторам у устройства имеются разъемы HDMI и VGA, что обеспечивает гибкость в выборе оборудования для просмотра видеоматериалов. Интерфейсы USB (2 порта) предлагают дополнительные возможности, такие как подключение внешних накопителей или других устройств. Подключение к сети осуществляется через Ethernet с максимальной скоростью 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную передачу данных и удаленный доступ к видеорегистратору. Модель поддерживает до 4 IP-каналов, а видеозапись может быть произведена в разрешении до 3840x2160, что обеспечивает высококачественное изображение. Запись производится с частотой до 30 кадров в секунду, предлагая плавную картинку без рывков. Бренд HiWatch известен своей надежностью и качеством, и эта модель не стала исключением. Она отличается компактным размером и массой всего 1,16 кг, что упрощает монтаж и интеграцию в системы видеонаблюдения. С интерфейсом подключения SATA установка хранения данных происходит легко и быстро. В комплект не входят накопители, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать оптимальные устройства для конкретных нужд.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 880 руб.2220 руб. в СплитВидеорегистратор HiWatch DS-N316/2(D)
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S...
-
В наличииЦена 9 970 руб.2493 руб. в Сплит8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой WI-FI TP-Link ...
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитВидеорегистратор Tiandy TC-R3110 I/B/P8/Eu/L/S/V2.0
-
В наличииЦена 20 430 руб.5108 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
-
В наличииЦена 28 460 руб.7115 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 32 140 руб.8035 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 35 670 руб.8918 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
-
В наличииЦена 54 810 руб.13703 руб. в Сплит64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H
-
В наличииЦена 55 670 руб.13918 руб. в СплитСетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,...
Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(D)