Top.Mail.Ru
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 1
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 2
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 3
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 4
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 5
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 6
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 4
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 5
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 6
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728618
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
3
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
315x242x45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х5
Вес, кг.
1.31

Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B)

Видеорегистратор HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и мониторинга. Он поддерживает до 4 IP-каналов, что позволяет вам подключать и контролировать несколько камер одновременно. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920x1080, обеспечивая четкую и детализированную картинку. С возможностью записи до 25 кадров в секунду на каждом канале, вы можете быть уверены в плавности и качестве видеоматериала. Видеорегистратор оснащен одним отсеком для установки жесткого диска (HDD) или твердотельного накопителя (SSD), что позволяет создать локальное хранилище объемом до 6 ТБ. Устройство поддерживает SATA интерфейс подключения накопителей. При этом, накопители в комплект не входят, что дает вам возможность выбрать наиболее подходящий вариант с учетом ваших требований к объему хранилища и скорости работы. Для подключения и вывода видеосигнала аппарата предусмотрены разъемы HDMI и VGA, что обеспечивает универсальность в выборе оборудования для просмотра. Три RCA разъема и два USB-порта расширяют возможности подключения периферийных устройств. Также устройство оснащено Ethernet портом для интеграции в локальную сеть, что позволяет управлять и контролировать его удаленно. Видеорегистратор HiWatch — это оптимальное решение для создания эффективной системы видеонаблюдения, сочетающее в себе современные технологии и универсальные функции для обеспечения безопасности на вашем объекте.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
3
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
315x242x45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и мониторинга. Он поддерживает до 4 IP-каналов, что позволяет вам подключать и контролировать несколько камер одновременно. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920x1080, обеспечивая четкую и детализированную картинку. С возможностью записи до 25 кадров в секунду на каждом канале, вы можете быть уверены в плавности и качестве видеоматериала. Видеорегистратор оснащен одним отсеком для установки жесткого диска (HDD) или твердотельного накопителя (SSD), что позволяет создать локальное хранилище объемом до 6 ТБ. Устройство поддерживает SATA интерфейс подключения накопителей. При этом, накопители в комплект не входят, что дает вам возможность выбрать наиболее подходящий вариант с учетом ваших требований к объему хранилища и скорости работы. Для подключения и вывода видеосигнала аппарата предусмотрены разъемы HDMI и VGA, что обеспечивает универсальность в выборе оборудования для просмотра. Три RCA разъема и два USB-порта расширяют возможности подключения периферийных устройств. Также устройство оснащено Ethernet портом для интеграции в локальную сеть, что позволяет управлять и контролировать его удаленно. Видеорегистратор HiWatch — это оптимальное решение для создания эффективной системы видеонаблюдения, сочетающее в себе современные технологии и универсальные функции для обеспечения безопасности на вашем объекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...