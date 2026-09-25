Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H304QAF(B)
Видеорегистратор HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и мониторинга. Он поддерживает до 4 IP-каналов, что позволяет вам подключать и контролировать несколько камер одновременно. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920x1080, обеспечивая четкую и детализированную картинку. С возможностью записи до 25 кадров в секунду на каждом канале, вы можете быть уверены в плавности и качестве видеоматериала. Видеорегистратор оснащен одним отсеком для установки жесткого диска (HDD) или твердотельного накопителя (SSD), что позволяет создать локальное хранилище объемом до 6 ТБ. Устройство поддерживает SATA интерфейс подключения накопителей. При этом, накопители в комплект не входят, что дает вам возможность выбрать наиболее подходящий вариант с учетом ваших требований к объему хранилища и скорости работы. Для подключения и вывода видеосигнала аппарата предусмотрены разъемы HDMI и VGA, что обеспечивает универсальность в выборе оборудования для просмотра. Три RCA разъема и два USB-порта расширяют возможности подключения периферийных устройств. Также устройство оснащено Ethernet портом для интеграции в локальную сеть, что позволяет управлять и контролировать его удаленно. Видеорегистратор HiWatch — это оптимальное решение для создания эффективной системы видеонаблюдения, сочетающее в себе современные технологии и универсальные функции для обеспечения безопасности на вашем объекте.
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