Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N316(B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N316(B)
Сетевой видеорегистратор HiWatch DS-N316(B) предназначен для создания новых систем видеонаблюдения и/или расширения существующих комплексов CCTV в. рамках проектов с ограниченным бюджетом. NVR позволяет подключить до 16 сетевых видеокамер с разрешением записи до 6 Мпикс (входящий битрейт до 160 Мбит/с). Видеорегистратор оборудован разъемом VGA для подключения монитора, а также портом HDMI для обеспечения наилучшего качества отображения. Имеется возможность установки двух жестких диска. В числе других интерфейсов: 2хUSB 2.0, сетевой разъем RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet, аудиовход/аудиовыход, тревожные входы/выход. Пиковое энергопотребление HiWatch DS-N316(B)составляет до 10 Вт (без HDD). Рабочие температуры от -10° до 55°C.
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