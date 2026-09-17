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Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий купить с доставкой в Москве
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Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий

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Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193384
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
вертикальное отпаривание
Страна бренда
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.5
Функции и особенности
защита от накипи, вертикальное отпаривание, с разбрызгиванием, с системой самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х20
Вес, кг.
1.2

Описание товара Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий

Утюг SCARLETT SC-SI30K23 в синем цвете мощностью 2200 Вт выполнен в современном стильном дизайне, который будет радовать глаз во время утомительного процесса глажки белья. Утюг оснащён подошвой KeramoPro – металлокерамической подошвой с повышенным уровнем прочности и скольжения и 100% стойкостью к пригоранию. Нагрев SC-SI30K23 осуществляется за 30 секунд, что сильно экономит время. Сухое глажение, разбрызгивание воды, вертикальное отпаривание, регулировка степени отпаривания (до 60 г/мин), паровой удар (120 г/мин) и функция самоочистки сделают прибор незаменимым помощником для любой хозяйки! Стаканчик для наполнения водой идет в комплекте с утюгом.

Отзывы о товаре Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
вертикальное отпаривание
Страна бренда
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.5
Функции и особенности
защита от накипи, вертикальное отпаривание, с разбрызгиванием, с системой самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг SCARLETT SC-SI30K23 в синем цвете мощностью 2200 Вт выполнен в современном стильном дизайне, который будет радовать глаз во время утомительного процесса глажки белья. Утюг оснащён подошвой KeramoPro – металлокерамической подошвой с повышенным уровнем прочности и скольжения и 100% стойкостью к пригоранию. Нагрев SC-SI30K23 осуществляется за 30 секунд, что сильно экономит время. Сухое глажение, разбрызгивание воды, вертикальное отпаривание, регулировка степени отпаривания (до 60 г/мин), паровой удар (120 г/мин) и функция самоочистки сделают прибор незаменимым помощником для любой хозяйки! Стаканчик для наполнения водой идет в комплекте с утюгом.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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