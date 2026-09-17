Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий
Утюг SCARLETT SC-SI30K23 в синем цвете мощностью 2200 Вт выполнен в современном стильном дизайне, который будет радовать глаз во время утомительного процесса глажки белья. Утюг оснащён подошвой KeramoPro – металлокерамической подошвой с повышенным уровнем прочности и скольжения и 100% стойкостью к пригоранию. Нагрев SC-SI30K23 осуществляется за 30 секунд, что сильно экономит время. Сухое глажение, разбрызгивание воды, вертикальное отпаривание, регулировка степени отпаривания (до 60 г/мин), паровой удар (120 г/мин) и функция самоочистки сделают прибор незаменимым помощником для любой хозяйки! Стаканчик для наполнения водой идет в комплекте с утюгом.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара
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