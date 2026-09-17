Теллурий Levenhuk LabZZ
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб.
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Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189408
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х22
Вес, кг.
1.04
Описание товара Теллурий Levenhuk LabZZ
Настольная механическая модель для демонстрации движения Земли и Луны вокруг Солнца. Наглядное пособие для изучения астрономии и географии. Все основные элементы прибора изготовлены из прочного и безопасного пластика. Диаметр модели Солнца составляет 100 мм, Земли – 85 мм, Луны – 18 мм. Прибор приводится в движение специальной ручкой. Внутри модели Солнца находится яркая лампочка.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Страна производитель
Китай
Настольная механическая модель для демонстрации движения Земли и Луны вокруг Солнца. Наглядное пособие для изучения астрономии и географии. Все основные элементы прибора изготовлены из прочного и безопасного пластика. Диаметр модели Солнца составляет 100 мм, Земли – 85 мм, Луны – 18 мм. Прибор приводится в движение специальной ручкой. Внутри модели Солнца находится яркая лампочка.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теллурий Levenhuk LabZZ - стоимость товара 6590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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