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Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ купить с доставкой в Москве
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Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ

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Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ - фото 1
Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100х
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ - фото 1
  • Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362995
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Характеристики

Бренд
Konus
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х22х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ

Хотя телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ и создан для детей и начинающих пользователей, он является полноценным оптическим прибором, в который можно наблюдать за Луной и наземными объектами. Он станет отличным подарком любителю науки и астрономии в частности. С помощью этого телескопа можно научиться находить на небосклоне разные объекты наблюдений и вести астрономические исследования ближнего космоса. Телескоп представляет собой рефрактор на азимутальной монтировке. Для наведения используется специальная ручка управления, которая позволяет перемещать трубу вверх-вниз и вправо-влево. Треногу можно регулировать по высоте, для размещения аксессуаров есть небольшой лоток. Основные особенности: Телескоп-рефрактор начального уровня. Можно наблюдать Луну и наземные объекты. Простая в обращении азимутальная монтировка с ручкой наведения. Напольная алюминиевая тренога регулируемой высоты. Большой набор оптических аксессуаров в комплекте. Комплектация: телескоп, окуляр 6 мм, окуляр 12,5 мм, наземный зум-окуляр 6–28х, диагональное зеркало 90°, оптический искатель 5х24, азимутальная монтировка, алюминиевая тренога, лоток для аксессуаров, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ




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Характеристики
Бренд
Konus
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Хотя телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ и создан для детей и начинающих пользователей, он является полноценным оптическим прибором, в который можно наблюдать за Луной и наземными объектами. Он станет отличным подарком любителю науки и астрономии в частности. С помощью этого телескопа можно научиться находить на небосклоне разные объекты наблюдений и вести астрономические исследования ближнего космоса. Телескоп представляет собой рефрактор на азимутальной монтировке. Для наведения используется специальная ручка управления, которая позволяет перемещать трубу вверх-вниз и вправо-влево. Треногу можно регулировать по высоте, для размещения аксессуаров есть небольшой лоток. Основные особенности: Телескоп-рефрактор начального уровня. Можно наблюдать Луну и наземные объекты. Простая в обращении азимутальная монтировка с ручкой наведения. Напольная алюминиевая тренога регулируемой высоты. Большой набор оптических аксессуаров в комплекте. Комплектация: телескоп, окуляр 6 мм, окуляр 12,5 мм, наземный зум-окуляр 6–28х, диагональное зеркало 90°, оптический искатель 5х24, азимутальная монтировка, алюминиевая тренога, лоток для аксессуаров, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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