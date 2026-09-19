Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ
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Характеристики
Описание товара Телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ
Хотя телескоп Konus Konuspace-5 50/700 AZ и создан для детей и начинающих пользователей, он является полноценным оптическим прибором, в который можно наблюдать за Луной и наземными объектами. Он станет отличным подарком любителю науки и астрономии в частности. С помощью этого телескопа можно научиться находить на небосклоне разные объекты наблюдений и вести астрономические исследования ближнего космоса. Телескоп представляет собой рефрактор на азимутальной монтировке. Для наведения используется специальная ручка управления, которая позволяет перемещать трубу вверх-вниз и вправо-влево. Треногу можно регулировать по высоте, для размещения аксессуаров есть небольшой лоток. Основные особенности: Телескоп-рефрактор начального уровня. Можно наблюдать Луну и наземные объекты. Простая в обращении азимутальная монтировка с ручкой наведения. Напольная алюминиевая тренога регулируемой высоты. Большой набор оптических аксессуаров в комплекте. Комплектация: телескоп, окуляр 6 мм, окуляр 12,5 мм, наземный зум-окуляр 6–28х, диагональное зеркало 90°, оптический искатель 5х24, азимутальная монтировка, алюминиевая тренога, лоток для аксессуаров, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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