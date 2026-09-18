Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 233982
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х16
Вес, кг.
2.3
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 – компактный и легкий рефрактор начального уровня, с которым справится даже ребенок. Этот телескоп отлично подойдет для изучения поверхности Луны, наблюдений за планетами Солнечной системы и рассматривания наземных объектов. Исследовать далекий космос получится только на уровне ярких звезд и галактик.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 – компактный и легкий рефрактор начального уровня, с которым справится даже ребенок. Этот телескоп отлично подойдет для изучения поверхности Луны, наблюдений за планетами Солнечной системы и рассматривания наземных объектов. Исследовать далекий космос получится только на уровне ярких звезд и галактик.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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