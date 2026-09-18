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Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50

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Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 1
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 2
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 3
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 4
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233982
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х16
Вес, кг.
2.3

Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50

Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 – компактный и легкий рефрактор начального уровня, с которым справится даже ребенок. Этот телескоп отлично подойдет для изучения поверхности Луны, наблюдений за планетами Солнечной системы и рассматривания наземных объектов. Исследовать далекий космос получится только на уровне ярких звезд и галактик.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 50 – компактный и легкий рефрактор начального уровня, с которым справится даже ребенок. Этот телескоп отлично подойдет для изучения поверхности Луны, наблюдений за планетами Солнечной системы и рассматривания наземных объектов. Исследовать далекий космос получится только на уровне ярких звезд и галактик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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