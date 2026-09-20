Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой
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Характеристики
Описание товара Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой
Discovery Sky Trip ST70 с книгой – сверхкомпактный телескоп-рефрактор, который прекрасно подойдет для первого знакомства с космосом. Из познавательной книги «Космос. Непустая пустота» начинающий астроном почерпнет увлекательные сведения о наблюдениях звездного неба, которые тут же сможет применить на практике. С помощью телескопа можно изучать Луну и планеты, а также земные ландшафты, используя прибор как мощную зрительную трубу. Доступны для наблюдений и самые яркие дипскай-объекты. Управлять телескопом Discovery Sky Trip ST70 очень просто: оптическая труба установлена на азимутальную монтировку, с помощью которой она перемещается вправо-влево и по вертикали. В комплекте с телескопом поставляется множество дополнительных приспособлений: линза Барлоу и разнофокусные окуляры, оптический искатель и диагональная призма, адаптер для смартфона. Вы сможете экспериментировать, подбирая разное увеличение для изучения космических красот, и сохранять результаты наблюдений на фото. Регулируемая по высоте металлическая тренога легко подстраивается под рост наблюдателей. От других рефракторов Sky Trip ST70 выгодно отличается малогабаритной трубой. Она почти в два раза короче, чем у многих аналогичных моделей. Поэтому процесс перевозки телескопа становится легче – его можно даже захватать с собой в автомобильное путешествие, благо в комплекте есть специальный рюкзак для безопасной транспортировки прибора и его многочисленных аксессуаров. Еще один плюс в дороге – быстрая и простая сборка телескопа.
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