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Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом

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Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом - фото 1
Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом - фото 2
Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 крат
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом - фото 1
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом - фото 2
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497500
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
7.5

Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом

Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 – прекрасный подарок школьнику, которому интересна астрономия. Он хорошо подходит для изучения Луны и наземных объектов, комплектуется всеми необходимыми для наблюдений аксессуарами, не требует особых умений и навыков для управления. Телескоп и принадлежности помещены в пластиковый кейс, в котором их удобно хранить и перевозить.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 – прекрасный подарок школьнику, которому интересна астрономия. Он хорошо подходит для изучения Луны и наземных объектов, комплектуется всеми необходимыми для наблюдений аксессуарами, не требует особых умений и навыков для управления. Телескоп и принадлежности помещены в пластиковый кейс, в котором их удобно хранить и перевозить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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