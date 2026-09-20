Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 крат
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
7.5
Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 с кейсом
Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 – прекрасный подарок школьнику, которому интересна астрономия. Он хорошо подходит для изучения Луны и наземных объектов, комплектуется всеми необходимыми для наблюдений аксессуарами, не требует особых умений и навыков для управления. Телескоп и принадлежности помещены в пластиковый кейс, в котором их удобно хранить и перевозить.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
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Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk LabZZ TK60 – прекрасный подарок школьнику, которому интересна астрономия. Он хорошо подходит для изучения Луны и наземных объектов, комплектуется всеми необходимыми для наблюдений аксессуарами, не требует особых умений и навыков для управления. Телескоп и принадлежности помещены в пластиковый кейс, в котором их удобно хранить и перевозить.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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