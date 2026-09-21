Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152х
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699072
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х28х26
Вес, кг.
5.39
Описание товара Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ представляет собой классический рефлектор Ньютона начального уровня. Он предназначен для наблюдения объектов дальнего космоса, таких как двойные звезды, туманности, звездные скопления. Для наблюдений доступны практически все объекты Мессье (без подробностей). Что касается ближнего космоса, эта модель поможет увидеть спутник Земли и ближайшие к нам планеты. А благодаря простому управлению освоить процесс наблюдений сможет даже новичок.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ представляет собой классический рефлектор Ньютона начального уровня. Он предназначен для наблюдения объектов дальнего космоса, таких как двойные звезды, туманности, звездные скопления. Для наблюдений доступны практически все объекты Мессье (без подробностей). Что касается ближнего космоса, эта модель поможет увидеть спутник Земли и ближайшие к нам планеты. А благодаря простому управлению освоить процесс наблюдений сможет даже новичок.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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