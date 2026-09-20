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Телескоп Discovery Sky T76 с книгой купить с доставкой в Москве
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Телескоп Discovery Sky T76 с книгой

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Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 2
Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 3
Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 4
Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 5
Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 6
Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 7
Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 8
Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 1
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 2
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 3
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 4
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 5
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 6
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 7
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 8
  • Телескоп Discovery Sky T76 с книгой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538468
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Телескоп Discovery Sky T76 с книгой

Телескоп Discovery Sky T76 – рефлектор Ньютона начального уровня, в комплектацию которого входит все необходимое для наблюдений. Он станет прекрасным подарком человеку, который только начинает интересоваться астрономией: управление можно освоить всего за пару минут, докупать что-либо дополнительно не нужно. Также в комплекте есть познавательная книга о космосе, которая в доступной и наглядной форме рассказывает о сложных вещах. Discovery Sky T76 – это телескоп, который хорошо показывает как Луну и планеты Солнечной системы со спутниками, так и метеорные потоки, кометы, туманности, галактики и звездные скопления. Разнофокусные окуляры и линза Барлоу позволяют использовать при изучении космоса разные увеличения, что значительно расширяет наблюдательный опыт начинающего астронома. Для поиска объектов на небосклоне используется классический оптический искатель. Оптическая труба установлена на азимутальную монтировку. Для повышения точности и плавности управления она оборудована микровинтом вертикальной оси. Наведение на объекты простое, не требующее особых знаний и умений. Тренога выполнена из алюминия, ее высоту можно регулировать. В центре предусмотрено место для установки лотка для аксессуаров. Книга знаний «Космос. Непустая пустота», которая включена в комплектацию, – это полезное обучающее пособие, которое знакомит с устройством телескопа и популярными астрономическими объектами. На ее страницах приведены интересные факты и красочные иллюстрации. Книга рассчитана на широкий круг читателей и окажет большую помощь в освоении азов астрономии.

Отзывы о товаре Телескоп Discovery Sky T76 с книгой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Discovery Sky T76 – рефлектор Ньютона начального уровня, в комплектацию которого входит все необходимое для наблюдений. Он станет прекрасным подарком человеку, который только начинает интересоваться астрономией: управление можно освоить всего за пару минут, докупать что-либо дополнительно не нужно. Также в комплекте есть познавательная книга о космосе, которая в доступной и наглядной форме рассказывает о сложных вещах. Discovery Sky T76 – это телескоп, который хорошо показывает как Луну и планеты Солнечной системы со спутниками, так и метеорные потоки, кометы, туманности, галактики и звездные скопления. Разнофокусные окуляры и линза Барлоу позволяют использовать при изучении космоса разные увеличения, что значительно расширяет наблюдательный опыт начинающего астронома. Для поиска объектов на небосклоне используется классический оптический искатель. Оптическая труба установлена на азимутальную монтировку. Для повышения точности и плавности управления она оборудована микровинтом вертикальной оси. Наведение на объекты простое, не требующее особых знаний и умений. Тренога выполнена из алюминия, ее высоту можно регулировать. В центре предусмотрено место для установки лотка для аксессуаров. Книга знаний «Космос. Непустая пустота», которая включена в комплектацию, – это полезное обучающее пособие, которое знакомит с устройством телескопа и популярными астрономическими объектами. На ее страницах приведены интересные факты и красочные иллюстрации. Книга рассчитана на широкий круг читателей и окажет большую помощь в освоении азов астрономии.
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