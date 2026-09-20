Телескоп Discovery Sky T76 с книгой
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Характеристики
Описание товара Телескоп Discovery Sky T76 с книгой
Телескоп Discovery Sky T76 – рефлектор Ньютона начального уровня, в комплектацию которого входит все необходимое для наблюдений. Он станет прекрасным подарком человеку, который только начинает интересоваться астрономией: управление можно освоить всего за пару минут, докупать что-либо дополнительно не нужно. Также в комплекте есть познавательная книга о космосе, которая в доступной и наглядной форме рассказывает о сложных вещах. Discovery Sky T76 – это телескоп, который хорошо показывает как Луну и планеты Солнечной системы со спутниками, так и метеорные потоки, кометы, туманности, галактики и звездные скопления. Разнофокусные окуляры и линза Барлоу позволяют использовать при изучении космоса разные увеличения, что значительно расширяет наблюдательный опыт начинающего астронома. Для поиска объектов на небосклоне используется классический оптический искатель. Оптическая труба установлена на азимутальную монтировку. Для повышения точности и плавности управления она оборудована микровинтом вертикальной оси. Наведение на объекты простое, не требующее особых знаний и умений. Тренога выполнена из алюминия, ее высоту можно регулировать. В центре предусмотрено место для установки лотка для аксессуаров. Книга знаний «Космос. Непустая пустота», которая включена в комплектацию, – это полезное обучающее пособие, которое знакомит с устройством телескопа и популярными астрономическими объектами. На ее страницах приведены интересные факты и красочные иллюстрации. Книга рассчитана на широкий круг читателей и окажет большую помощь в освоении азов астрономии.
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