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Телескоп Discovery Sky T60 с книгой купить с доставкой в Москве
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Телескоп Discovery Sky T60 с книгой

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Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 5
Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 6
Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 7
Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 1
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 2
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 3
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 4
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 5
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 6
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 7
  • Телескоп Discovery Sky T60 с книгой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538467
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х15
Вес, кг.
3.62

Описание товара Телескоп Discovery Sky T60 с книгой

Телескоп Discovery Sky T60 – это классический рефрактор на азимутальной монтировке, что делает его отличным выбором для начинающего пользователя. С одной стороны, оптика позволяет наблюдать многие объекты ближнего космоса (особенно хорошо различима Луна), с другой – управление телескопом можно освоить всего за пару минут. Еще одно неоспоримое достоинство этого телескопа – сбалансированная и исчерпывающая комплектация, благодаря которой не придется ничего дополнительно докупать. Здесь есть даже познавательная книга о космосе. Все объекты можно наблюдать на разном увеличении: чтобы изменить кратность, нужно лишь сменить окуляр или дополнительно использовать линзу Барлоу. Для наземных наблюдений в комплект включены оборачивающий окуляр и диагональное зеркало – эти аксессуары позволяют применять телескоп в качестве мощной зрительной трубы. Для поиска объектов используется оптический искатель, который устанавливается на трубу телескопа. Азимутальная монтировка дополнена микровинтом вертикальной оси – это значительно повышает точность и плавность наведения. Тренога выполнена из алюминия и снабжена лотком для аксессуаров. Так как высоту треноги можно регулировать, телескоп легко адаптируется под рост разных пользователей. Тренога устойчивая и без проблем стоит даже на неровной поверхности. Книга знаний «Космос. Непустая пустота» – прекрасный помощник в освоении азов астрономии. Это красочное пособие в доступной и наглядной форме рассказывает о Солнечной системе (Солнце, планетах и их спутниках), а также далеких звездах, кометах и метеорах. На ее страницах также можно найти множество красочных иллюстраций и советы по работе с телескопом.

Отзывы о товаре Телескоп Discovery Sky T60 с книгой




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Discovery Sky T60 – это классический рефрактор на азимутальной монтировке, что делает его отличным выбором для начинающего пользователя. С одной стороны, оптика позволяет наблюдать многие объекты ближнего космоса (особенно хорошо различима Луна), с другой – управление телескопом можно освоить всего за пару минут. Еще одно неоспоримое достоинство этого телескопа – сбалансированная и исчерпывающая комплектация, благодаря которой не придется ничего дополнительно докупать. Здесь есть даже познавательная книга о космосе. Все объекты можно наблюдать на разном увеличении: чтобы изменить кратность, нужно лишь сменить окуляр или дополнительно использовать линзу Барлоу. Для наземных наблюдений в комплект включены оборачивающий окуляр и диагональное зеркало – эти аксессуары позволяют применять телескоп в качестве мощной зрительной трубы. Для поиска объектов используется оптический искатель, который устанавливается на трубу телескопа. Азимутальная монтировка дополнена микровинтом вертикальной оси – это значительно повышает точность и плавность наведения. Тренога выполнена из алюминия и снабжена лотком для аксессуаров. Так как высоту треноги можно регулировать, телескоп легко адаптируется под рост разных пользователей. Тренога устойчивая и без проблем стоит даже на неровной поверхности. Книга знаний «Космос. Непустая пустота» – прекрасный помощник в освоении азов астрономии. Это красочное пособие в доступной и наглядной форме рассказывает о Солнечной системе (Солнце, планетах и их спутниках), а также далеких звездах, кометах и метеорах. На ее страницах также можно найти множество красочных иллюстраций и советы по работе с телескопом.
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