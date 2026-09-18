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Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп купить с доставкой в Москве
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Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп

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Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 1
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 2
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 3
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 4
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 5
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 6
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 7
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 8
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 9
Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для экспериментов
Тип управления телескопом
ручной
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 1
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 2
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 3
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 4
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 5
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 6
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 7
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 8
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 9
  • Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221150
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор для экспериментов
Тип управления телескопом
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х23х10
Вес, кг.
1.69

Описание товара Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп

Если ваш ребенок – прирожденный исследователь, лучшим подарком для него станет набор Levenhuk LabZZ MT2. Набор состоит из легкого телескопа и удобного биологического микроскопа – с их помощью можно сделать множество удивительных открытий. Наблюдая в телескоп, ребенок узнает больше о Луне и планетах, а занятия с микроскопом помогут ему понять, из чего состоят привычные окружающие предметы. Набор прекрасно подойдет дошкольнику или школьнику младших классов.

Отзывы о товаре Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор для экспериментов
Тип управления телескопом
ручной
Страна производитель
Китай
Описание
Если ваш ребенок – прирожденный исследователь, лучшим подарком для него станет набор Levenhuk LabZZ MT2. Набор состоит из легкого телескопа и удобного биологического микроскопа – с их помощью можно сделать множество удивительных открытий. Наблюдая в телескоп, ребенок узнает больше о Луне и планетах, а занятия с микроскопом помогут ему понять, из чего состоят привычные окружающие предметы. Набор прекрасно подойдет дошкольнику или школьнику младших классов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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