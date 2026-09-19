Телескоп Levenhuk Blitz 60 BASE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
3
Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 60 BASE
Ахроматический рефрактор Levenhuk Blitz 60 BASE на азимутальной монтировке – это хороший выбор в качестве первого телескопа. Для освоения основ управления понадобится всего несколько минут. Докупать какие-либо аксессуары не придется – все уже включено в комплект поставки. Наблюдать можно Луну, яркие объекты дальнего и ближнего космоса, наземные ландшафты. Этот телескоп, сбалансированный по возможностям, стоимости и комплектации, станет прекрасным подарком увлеченному астрономией человеку.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Ахроматический рефрактор Levenhuk Blitz 60 BASE на азимутальной монтировке – это хороший выбор в качестве первого телескопа. Для освоения основ управления понадобится всего несколько минут. Докупать какие-либо аксессуары не придется – все уже включено в комплект поставки. Наблюдать можно Луну, яркие объекты дальнего и ближнего космоса, наземные ландшафты. Этот телескоп, сбалансированный по возможностям, стоимости и комплектации, станет прекрасным подарком увлеченному астрономией человеку.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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