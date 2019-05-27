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Клавиатура Logitech G213 Prodigy черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech G213 Prodigy черный

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Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 1
Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 2
Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 3
Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 4
Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 1
  • Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 2
  • Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 3
  • Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 4
  • Клавиатура Logitech G213 Prodigy - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188461
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
47х25х4
Вес, кг.
1.4

Описание товара Клавиатура Logitech G213 Prodigy черный

Клавиатура Logitech G213 Prodigy – это игровой аксессуар, чья эргономика и функционал продуманы так, чтобы вы могли с успехом выходить в лидеры виртуальных баталий. Мембранный механизм клавиш – гарант быстрого отклика на команды пользователя в силу небольшого хода клавиш и бесшумной работы, не раздражающей и не отвлекающей в ходе игрового процесса. Из 112 клавиш 6 являются мультимедийными, открывающими перед вами функциональные возможности. Полноразмерная Logitech G213 Prodigy надежно защищена от попадания воды, так что можете без проблем пить кофе рядом с клавиатурой. Подставка для рук усиливает комфорт от использования аксессуара, как и возможность регулировки ее по высоте. Многоцветная подсветка усиливает ощущение аутентичности от игры, создавая нужное настроение.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech G213 Prodigy черный

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2019
Александр Ч.

Достоинства:
очень классная, добротно сделанная клавиатура. Чувствуется качество. Подсветка жуть , как хороша.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Полностью доволен этой клавиатурой.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Клавиатура Logitech G213 Prodigy – это игровой аксессуар, чья эргономика и функционал продуманы так, чтобы вы могли с успехом выходить в лидеры виртуальных баталий. Мембранный механизм клавиш – гарант быстрого отклика на команды пользователя в силу небольшого хода клавиш и бесшумной работы, не раздражающей и не отвлекающей в ходе игрового процесса. Из 112 клавиш 6 являются мультимедийными, открывающими перед вами функциональные возможности. Полноразмерная Logitech G213 Prodigy надежно защищена от попадания воды, так что можете без проблем пить кофе рядом с клавиатурой. Подставка для рук усиливает комфорт от использования аксессуара, как и возможность регулировки ее по высоте. Многоцветная подсветка усиливает ощущение аутентичности от игры, создавая нужное настроение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2019
Александр Ч.

Достоинства:
очень классная, добротно сделанная клавиатура. Чувствуется качество. Подсветка жуть , как хороша.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Полностью доволен этой клавиатурой.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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