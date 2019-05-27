Клавиатура Logitech G213 Prodigy черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Logitech G213 Prodigy черный
Клавиатура Logitech G213 Prodigy – это игровой аксессуар, чья эргономика и функционал продуманы так, чтобы вы могли с успехом выходить в лидеры виртуальных баталий. Мембранный механизм клавиш – гарант быстрого отклика на команды пользователя в силу небольшого хода клавиш и бесшумной работы, не раздражающей и не отвлекающей в ходе игрового процесса. Из 112 клавиш 6 являются мультимедийными, открывающими перед вами функциональные возможности. Полноразмерная Logitech G213 Prodigy надежно защищена от попадания воды, так что можете без проблем пить кофе рядом с клавиатурой. Подставка для рук усиливает комфорт от использования аксессуара, как и возможность регулировки ее по высоте. Многоцветная подсветка усиливает ощущение аутентичности от игры, создавая нужное настроение.
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Достоинства:
очень классная, добротно сделанная клавиатура. Чувствуется качество. Подсветка жуть , как хороша.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Полностью доволен этой клавиатурой.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech G213 Prodigy черный
Достоинства:
очень классная, добротно сделанная клавиатура. Чувствуется качество. Подсветка жуть , как хороша.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Полностью доволен этой клавиатурой.