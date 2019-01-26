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System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка

1 Отзывы
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System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 1
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 2
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 3
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 4
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 5
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 6
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 7
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 8
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 9
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
HYPNOTIZE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 1
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 2
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 3
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 4
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 5
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 6
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 7
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 8
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 9
  • System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SYSTEM OF A DOWN
filter_none Товар входит в коллекцию SYSTEM OF A DOWN

Коллекция SYSTEM OF A DOWN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
HYPNOTIZE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Attack, Dreaming, Kill Rock 'N Roll, Hypnotize, Stealing Society, Tentative, U-Fig, Holy Mountains, Vicinity Of Obscenity, She's Like Heroin, Lonely Day, Soldier Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка

Track List

A1Attack
A2Dreaming
A3Kill Rock 'N Roll
A4Hypnotize
A5Stealing Society
A6Tentative
B1U-Fig
B2Holy Mountains
B3Vicinity Of Obscenity
B4She's Like Heroin
B5Lonely Day
B6Soldier Side

Отзывы о товаре System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка

26.01.2019
Семён

Достоинства:
Пластинка ровная, без видимых деформаций.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
HYPNOTIZE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Attack, Dreaming, Kill Rock 'N Roll, Hypnotize, Stealing Society, Tentative, U-Fig, Holy Mountains, Vicinity Of Obscenity, She's Like Heroin, Lonely Day, Soldier Side
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Attack
A2Dreaming
A3Kill Rock 'N Roll
A4Hypnotize
A5Stealing Society
A6Tentative
B1U-Fig
B2Holy Mountains
B3Vicinity Of Obscenity
B4She's Like Heroin
B5Lonely Day
B6Soldier Side
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.01.2019
Семён

Достоинства:
Пластинка ровная, без видимых деформаций.

Недостатки:
Нет


System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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