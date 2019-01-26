System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
HYPNOTIZE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 185069
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4 400 руб.
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Коллекция SYSTEM OF A DOWN
Коллекция SYSTEM OF A DOWN
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
HYPNOTIZE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Attack, Dreaming, Kill Rock 'N Roll, Hypnotize, Stealing Society, Tentative, U-Fig, Holy Mountains, Vicinity Of Obscenity, She's Like Heroin, Lonely Day, Soldier Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Attack
|A2
|Dreaming
|A3
|Kill Rock 'N Roll
|A4
|Hypnotize
|A5
|Stealing Society
|A6
|Tentative
|B1
|U-Fig
|B2
|Holy Mountains
|B3
|Vicinity Of Obscenity
|B4
|She's Like Heroin
|B5
|Lonely Day
|B6
|Soldier Side
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
HYPNOTIZE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Attack, Dreaming, Kill Rock 'N Roll, Hypnotize, Stealing Society, Tentative, U-Fig, Holy Mountains, Vicinity Of Obscenity, She's Like Heroin, Lonely Day, Soldier Side
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Attack
|A2
|Dreaming
|A3
|Kill Rock 'N Roll
|A4
|Hypnotize
|A5
|Stealing Society
|A6
|Tentative
|B1
|U-Fig
|B2
|Holy Mountains
|B3
|Vicinity Of Obscenity
|B4
|She's Like Heroin
|B5
|Lonely Day
|B6
|Soldier Side
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Пластинка ровная, без видимых деформаций.
Недостатки:
Нет
System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре System Of A Down - Hypnotize (0190758656014) виниловая пластинка
Достоинства:
Пластинка ровная, без видимых деформаций.
Недостатки:
Нет