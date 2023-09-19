Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184996
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Fairytale Of New York
|A2
|Sally MacLennane
|A3
|Dirty Old Town
|A4
|The Irish Rover
|A5
|A Pair Of Brown Eyes
|A6
|Streams Of Whiskey
|A7
|A Rainy Night In Soho
|B1
|Fiesta
|B2
|Rain Street
|B3
|Misty Morning, Albert Bridge
|B4
|White City
|B5
|Thousands Are Sailing
|B6
|The Broad Majestic Shannon
|B7
|The Body Of An American
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Fairytale Of New York
|A2
|Sally MacLennane
|A3
|Dirty Old Town
|A4
|The Irish Rover
|A5
|A Pair Of Brown Eyes
|A6
|Streams Of Whiskey
|A7
|A Rainy Night In Soho
|B1
|Fiesta
|B2
|Rain Street
|B3
|Misty Morning, Albert Bridge
|B4
|White City
|B5
|Thousands Are Sailing
|B6
|The Broad Majestic Shannon
|B7
|The Body Of An American
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Достоинства:
Отличный альбом для ценителей фолк панка. Качественное издание.
Недостатки:
Нет
Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом для ценителей фолк панка. Качественное издание.
Недостатки:
Нет