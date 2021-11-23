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Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 3
Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean-Michel Jarre
Альбом (сингл)
ZOOLOOK
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184926
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL
filter_none Товар входит в коллекцию JARRE, JEAN-MICHEL

Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758437514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean-Michel Jarre
Альбом (сингл)
ZOOLOOK
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Инструментальная музыка
Трек-лист
Ethnicolor, Diva, Zoolook, Wooloomooloo, Zoolookologie, Blah Blah Cafe, Ethnicolor II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка

Track List

A1Ethnicolor11:49
A2Diva7:22
B1Zoolook3:52
B2Wooloomooloo3:18
B3Zoolookologie4:20
B4Blah Blah Cafe3:20
B5Ethnicolor II3:51

Отзывы о товаре Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка

23.11.2021
Рустем

Достоинства:
Очень ждал переиздание этого альбома. Люблю Жана с детства, но найти это издание за разумные деньги и в хорошем состоянии сложно. И вот оно, прекрасный звук, прекрасная печать.

Комментарий:
За такую цену рекомендую всём поклонникам электроники.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758437514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean-Michel Jarre
Альбом (сингл)
ZOOLOOK
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Инструментальная музыка
Трек-лист
Ethnicolor, Diva, Zoolook, Wooloomooloo, Zoolookologie, Blah Blah Cafe, Ethnicolor II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Ethnicolor11:49
A2Diva7:22
B1Zoolook3:52
B2Wooloomooloo3:18
B3Zoolookologie4:20
B4Blah Blah Cafe3:20
B5Ethnicolor II3:51
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.11.2021
Рустем

Достоинства:
Очень ждал переиздание этого альбома. Люблю Жана с детства, но найти это издание за разумные деньги и в хорошем состоянии сложно. И вот оно, прекрасный звук, прекрасная печать.

Комментарий:
За такую цену рекомендую всём поклонникам электроники.


Jean-Michel Jarre - Zoolook (0190758437514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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