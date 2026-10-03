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Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка

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Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 1
Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 2
Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 3
Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 4
Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 5
Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 6
Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Pretty Odd
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 1
  • Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 2
  • Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 3
  • Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 4
  • Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 5
  • Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 6
  • Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142615
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PANIC! AT THE DISCO
filter_none Товар входит в коллекцию PANIC! AT THE DISCO

Коллекция PANIC! AT THE DISCO


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678969447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Pretty Odd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We're So Starving, Nine in the Afternoon, She's a Handsome Woman, Do You Know What I'm Seeing?, That Green Gentleman (Things Have Changed), I Have Friends in Holy Spaces, Northern Downpour, When the Day Met the Night, Pas de Cheval, The Piano Knows Something I Don't Know, Behind the Sea, Folkin' Around, She Had the World, From a Mountain in the Middle of the Cabins, Mad as Rabbits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка

Track List

A1We're So Starving1:21
A2Nine In The Afternoon3:12
A3She's A Handsome Woman3:12
A4Do You Know What I'm Seeing?4:14
A5That Green Gentleman (Things Have Changed)3:15
A6I Have Friends In Holy Spaces1:56
A7Northern Downpour4:08
A8When The Day Met The Night4:54
B1Pas De Cheval2:39
B2The Piano Knows Something I Don't Know3:44
B3Behind The Sea3:33
B4Folkin' Around1:55
B5She Had The World3:47
B6From A Mountain In The Middle Of The Cabins3:02
B7Mad As Rabbits3:48



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678969447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Pretty Odd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We're So Starving, Nine in the Afternoon, She's a Handsome Woman, Do You Know What I'm Seeing?, That Green Gentleman (Things Have Changed), I Have Friends in Holy Spaces, Northern Downpour, When the Day Met the Night, Pas de Cheval, The Piano Knows Something I Don't Know, Behind the Sea, Folkin' Around, She Had the World, From a Mountain in the Middle of the Cabins, Mad as Rabbits
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1We're So Starving1:21
A2Nine In The Afternoon3:12
A3She's A Handsome Woman3:12
A4Do You Know What I'm Seeing?4:14
A5That Green Gentleman (Things Have Changed)3:15
A6I Have Friends In Holy Spaces1:56
A7Northern Downpour4:08
A8When The Day Met The Night4:54
B1Pas De Cheval2:39
B2The Piano Knows Something I Don't Know3:44
B3Behind The Sea3:33
B4Folkin' Around1:55
B5She Had The World3:47
B6From A Mountain In The Middle Of The Cabins3:02
B7Mad As Rabbits3:48


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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