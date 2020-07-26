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Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 1
Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 2
Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 3
Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 4
Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 5
Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 6
Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2015
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
BIG CALM
Жанр
Trip-Hop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 1
  • Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 2
  • Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 3
  • Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 4
  • Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 5
  • Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 6
  • Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646134878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2015
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
BIG CALM
Жанр
Trip-Hop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка

Track List

A1The Sea5:47
A2Shoulder Holster4:04
A3Part Of The Process4:24
A4Blindfold4:37
A5Let Me See4:20
B1Bullet Proof4:11
B2Over And Over2:20
B3Friction4:13
B4Diggin' A Watery Grave1:34
B5Fear And Love5:04
B6Big Calm6:00

Отзывы о товаре Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка

26.07.2020
Андрей

Достоинства:
Хорошее переиздание

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Big calm это трип хоп 90х. Прекрасное переиздание. Звук в отличие от диска более плотный и живой. Полиграфия простая, но приятная. В коллекции должно быть у всех.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646134878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2015
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
BIG CALM
Жанр
Trip-Hop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Sea5:47
A2Shoulder Holster4:04
A3Part Of The Process4:24
A4Blindfold4:37
A5Let Me See4:20
B1Bullet Proof4:11
B2Over And Over2:20
B3Friction4:13
B4Diggin' A Watery Grave1:34
B5Fear And Love5:04
B6Big Calm6:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.07.2020
Андрей

Достоинства:
Хорошее переиздание

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Big calm это трип хоп 90х. Прекрасное переиздание. Звук в отличие от диска более плотный и живой. Полиграфия простая, но приятная. В коллекции должно быть у всех.


Morcheeba - Big Calm (0825646134878) виниловая пластинка – стоимость товара 4400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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