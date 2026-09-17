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Фитнес браслет Qumann QSB 04 Red купить с доставкой в Москве
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Фитнес браслет Qumann QSB 04 Red

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Фитнес браслет Qumann QSB 04 Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фитнес-браслет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 183593
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Характеристики

Бренд
Qumann
Тип товара
Фитнес-браслет
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
10

Описание товара Фитнес браслет Qumann QSB 04 Red

Фитнес-браслет. Li-Pol аккумулятор 50 мАч. Экран OLED, с подсветкой. Будильник, уведомление только для Android, класс пыле-влагозащиты IP56, обмен данными с другими приложениями, управление камерой, защита от потери.

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Характеристики
Бренд
Qumann
Тип товара
Фитнес-браслет
Описание
Фитнес-браслет. Li-Pol аккумулятор 50 мАч. Экран OLED, с подсветкой. Будильник, уведомление только для Android, класс пыле-влагозащиты IP56, обмен данными с другими приложениями, управление камерой, защита от потери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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