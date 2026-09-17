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SSD Накопитель SSD Intel 545s Series 480GB (SSDSC2KB480G801) купить в Москве
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Накопитель SSD Intel 545s Series 480GB (SSDSC2KB480G801)

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Накопитель SSD Intel 545s Series 480GB (SSDSC2KB480G801)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 180681
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD Intel 545s Series 480GB (SSDSC2KB480G801)

480 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4510 Series [SSDSC2KB480G801] с присоединением к интерфейсу SATA III является эффективным решением для домашней станции, ПК с игровыми возможностями или ноутбука. Данная модель поддерживает скорость считывания данных 560 МБайт/сек, скорость записи до 490 МБайт/сек благодаря использованию чипов памяти TLC 3D NAND. Габариты корпуса устройства долговременной памяти соответствуют форм-фактору 2.5". Используемый в качестве логического диска твердотельный накопитель Intel D3-S4510 Series [SSDSC2KB480G801] в сером корпусе толщиной всего 7 мм обеспечивает моментальную загрузку как операционной системы, так и запускаемых вами программ. Бесшумный диск с объемом памяти 480 ГБ и низким энергопотреблением характеризуется высоким рабочим ресурсом, который производитель указывает на уровне 1200 TBW.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel 545s Series 480GB (SSDSC2KB480G801)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Описание
480 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4510 Series [SSDSC2KB480G801] с присоединением к интерфейсу SATA III является эффективным решением для домашней станции, ПК с игровыми возможностями или ноутбука. Данная модель поддерживает скорость считывания данных 560 МБайт/сек, скорость записи до 490 МБайт/сек благодаря использованию чипов памяти TLC 3D NAND. Габариты корпуса устройства долговременной памяти соответствуют форм-фактору 2.5". Используемый в качестве логического диска твердотельный накопитель Intel D3-S4510 Series [SSDSC2KB480G801] в сером корпусе толщиной всего 7 мм обеспечивает моментальную загрузку как операционной системы, так и запускаемых вами программ. Бесшумный диск с объемом памяти 480 ГБ и низким энергопотреблением характеризуется высоким рабочим ресурсом, который производитель указывает на уровне 1200 TBW.


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