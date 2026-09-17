Накопитель SSD Intel 545s Series 480GB (SSDSC2KB480G801)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Intel 545s Series 480GB (SSDSC2KB480G801)
480 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4510 Series [SSDSC2KB480G801] с присоединением к интерфейсу SATA III является эффективным решением для домашней станции, ПК с игровыми возможностями или ноутбука. Данная модель поддерживает скорость считывания данных 560 МБайт/сек, скорость записи до 490 МБайт/сек благодаря использованию чипов памяти TLC 3D NAND. Габариты корпуса устройства долговременной памяти соответствуют форм-фактору 2.5". Используемый в качестве логического диска твердотельный накопитель Intel D3-S4510 Series [SSDSC2KB480G801] в сером корпусе толщиной всего 7 мм обеспечивает моментальную загрузку как операционной системы, так и запускаемых вами программ. Бесшумный диск с объемом памяти 480 ГБ и низким энергопотреблением характеризуется высоким рабочим ресурсом, который производитель указывает на уровне 1200 TBW.
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