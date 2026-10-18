Картридж Canon PGI-1400C XL (9202B001) для Canon Maxify МВ2040/2340, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168474
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
МВ2040, МВ2340
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х3
Вес, г.
60
Описание товара Картридж Canon PGI-1400C XL (9202B001) для Canon Maxify МВ2040/2340, голубой
Оригинальный голубой картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 1020 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
МВ2040, МВ2340
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Оригинальный голубой картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 1020 страниц
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж Canon PGI-1400C XL (9202B001) для Canon Maxify МВ2040/2340, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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