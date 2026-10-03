Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 181323
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1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
73
Описание товара Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный
Картридж струйный Cactus CS-CC641 (№121XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для черно-белой и цветной печати на принтерах и МФУ компании Hewlett-Packard. Данный аналог оригинального картриджа HP 121XL (CC641HE) разработан для пользователей, стремительно сокращающих затраты на обслуживание оргтехники без потери в качестве готовых отпечатков.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж струйный Cactus CS-CC641 (№121XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для черно-белой и цветной печати на принтерах и МФУ компании Hewlett-Packard. Данный аналог оригинального картриджа HP 121XL (CC641HE) разработан для пользователей, стремительно сокращающих затраты на обслуживание оргтехники без потери в качестве готовых отпечатков.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Купить Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный - по цене 1260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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