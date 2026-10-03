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Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный

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Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
  • Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181323
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
73

Описание товара Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный

Картридж струйный Cactus CS-CC641 (№121XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для черно-белой и цветной печати на принтерах и МФУ компании Hewlett-Packard. Данный аналог оригинального картриджа HP 121XL (CC641HE) разработан для пользователей, стремительно сокращающих затраты на обслуживание оргтехники без потери в качестве готовых отпечатков.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-CC641 (№121XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для черно-белой и цветной печати на принтерах и МФУ компании Hewlett-Packard. Данный аналог оригинального картриджа HP 121XL (CC641HE) разработан для пользователей, стремительно сокращающих затраты на обслуживание оргтехники без потери в качестве готовых отпечатков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Картридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423, черный - по цене 1260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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