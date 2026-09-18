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Картридж струйный Cactus CS-CLI481XXLM пурпурный (12мл) для Canon Pixma TR7540/TR8540/TS6140/TS8140 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CLI481XXLM пурпурный (12мл) для Canon Pixma TR7540/TR8540/TS6140/TS8140

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Картридж струйный Cactus CS-CLI481XXLM пурпурный (12мл) для Canon Pixma TR7540/TR8540/TS6140/TS8140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
290 руб.  700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 297504
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
11х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CLI481XXLM пурпурный (12мл) для Canon Pixma TR7540/TR8540/TS6140/TS8140

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CLI481XXLM пурпурный (12мл) для Canon Pixma TR7540/TR8540/TS6140/TS8140




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CLI481XXLM пурпурный (12мл) для Canon Pixma TR7540/TR8540/TS6140/TS8140 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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