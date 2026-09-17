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Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575) купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575)

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Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575) - фото 1
Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575) - фото 1
  • Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158965
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
16х16х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575)

Эта базовая модель совместима со всеми операционными системами и платформами благодаря использованию стандартного аудиоразъема 3,5 мм. Достаточно подключить гарнитуру к порту 3,5 мм на компьютере, планшете или смартфоне, и она готова к работе. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость и отключать звук во время вызова, не прерывая разговор. Удобный микрофон с функцией шумоподавления снижает уровень фонового шума.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Эта базовая модель совместима со всеми операционными системами и платформами благодаря использованию стандартного аудиоразъема 3,5 мм. Достаточно подключить гарнитуру к порту 3,5 мм на компьютере, планшете или смартфоне, и она готова к работе. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость и отключать звук во время вызова, не прерывая разговор. Удобный микрофон с функцией шумоподавления снижает уровень фонового шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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